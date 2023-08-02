علماء يكتشفون علاج يقضي على فيروس كوفيد

اكتشف علماء في سنغافورة اجسام مضادة تقضي نهائيا على فيروس كوفيد، بعد سنوات صعبة عاشها البشر في مختلف انحاء العالم، ابتكر خلالها العلماء لقاح يستطيع مقاومة الفيروس دون القضاء عليه، أو منع انتشاره أو انتقاله لشخص آخر.

وابتكر العلماء الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد جميع أنواع فيروسات "كوفيد" المعروفة تقريباً، ما يوفر الأمل في منع تفشي فيروس كورونا في المستقبل، وذلك حسب تقرير نشرته جريدة (METRO) البريطانية.

واستطاع العلماء عزل الأجسام المضادة من دم مريض سارس متعافى، كان قد ذهب لتلقي لقاح مضاد لفيروس "كوفيد 19" المسبب لمرض "كورونا" الذي انتشر في العالم بدايات العام 2020.

استجابة واسعة قادرة على ايقاف الفيروسات

قادت كلية الطب (Duke-NUS) في سنغافورة، البحث وأعلنت أن هذا المزيج الفريد من عدوى فيروس كورونا السابقة والتطعيم ولّد استجابة واسعة للغاية وقوية من الأجسام المضادة قادرة على إيقاف جميع الفيروسات التاجية ذات الصلة التي تم اختبارها تقريباً.

وحصلت على ستة أجسام مضادة يمكنها تحييد العديد من فيروسات كورونا، بما في ذلك "كوفيد 19" و"سارس" والمتغيرات ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون وفيروس السارس الأصلي والعديد من فيروسات كورونا الحيوانية الأخرى المنقولة من الخفافيش والبانجولين.

وأكد العلماء أن الجسم المضاد الأقوى المسمى (E7) يعمل من خلال استهداف نقطة ضعف معينة في بروتين سبايك للفيروس، والذي يستخدمه لغزو الخلايا، ويبدو أن الجسم المضاد "يُقفل" الارتفاع في التشكل غير النشط ويمنع عملية تغيير الشكل التي يتطلبها الفيروس لإصابة الخلايا والتسبب في المرض.

الأجسام المضادة فاقت الاجسام المتربطة بفيروس سارس

وأوضح الباحثون الذين اجروا الدراسة، أن فعالية واتساع الجسم المضاد E7فاقت أي أجسام مضادة أخرى مرتبطة بفيروس سارس والتي صادفناها، كما استطاعوا الحفاظ على نشاطها حتى ضد أحدث متغيرات أوميكرون الفرعية، في حين أن معظم الأجسام المضادة الأخرى تفقد فعاليتها.

وقال البروفيسور وانج لينفا كبير المؤلفين، وخبير فيروسات الخفافيش المشهور عالمياً، إن هذا العمل يوضح أن تحريض الأجسام المضادة واسعة النطاق لتحييد فيروس الساربيك أمر ممكن، إنه يحتاج فقط إلى التسلسل المناعي الصحيح و طريقة التوصيل، هذا يوفر الأمل في أن تصميم لقاح عالمي لفيروس كورونا يمكن تحقيقه.