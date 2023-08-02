أوسوريو يسمح بحضور الجماهير في مران الزمالك قبل لقاء النصر السعودي

قرر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك ، السماح للجماهير بحضور مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء النصر السعودي المقبل في البطولة العربية.

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يهدف أوسوريو بحضور الجماهير تحفيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب أمام النصر في ظل أهمية المباراة للأبيض من أجل التأهل للدور التالي.

يلتقي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

من المقرر ان يلتقي الزمالك والنصر السعودي مساء غد الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 7 مساء بتوقيت الإمارات .