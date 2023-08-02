المشدد 3 سنوات لعاطلين سقطوا بحشيش وسلاح ناري

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، عاطلين متهمين بحيازة الحشيش، وسلاح ناري بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بمنطقة السلام.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين م.غ عاطل،س.ح عاطل قاموا بحيازة مخدر الحشيش بوزن يصل إلى 1000 جرام، بقصد الاتجار، كما أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وطلقات نارية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام معلومات تفيد بقيام المتهمين بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القاء القبض علي المتهمين وبتفتيشهم بحيازتهم علي المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.