تطورات إصابة طارق حامد مع اتحاد جدة وموعد عودته

تسيطر حالة من الغموض حول مدة غياب الدولي المصري طارق، لاعب اتحاد جدة السعودي، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب، خلال مواجهة فريقه أمام الصفاقسي التونسي.

وكان طارق حامد قد تعرض لإصابة على مستوي الوجه، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب الصفاقسي حسين علي، ليتلقي الأخير طرد مباشر.

وأجرى حامد عملية جراحية ناجحة فور خروجه من الملعب مصابًا، ليغيب عن اتحاد خلال المباريات المتبقية في البطولة العربية.

رسالة سانتوس

وأكد نونو سانتوس، المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، أن طارق حامد لاعب استثنائي، كما عبر عن اَسفه حول إصابة لاعب فريقه، حيث قال:"إصابة طارق حامد في المباراة الماضية مؤسفة للغاية".

وأضاف: "لكننا سننتظر حتى يتعافى تمامًا بعد إجراء العملية الجراحية، هو لاعب استثنائي في الفريق".

مدة غياب طارق حامد

لم يعلن اتحاد جدة عن مدة غياب الدولي المصري حتى الاَن، لكن الإصابة التي تعرض لها طارق حامد قوية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن طارق حامد سيغيب لمدة تتراوح من أسبوع لأسبوعين على الأكثر، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب الصفاقسي التونسي.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي لاتحاد جدة يتابع حالة اللاعب باستمرار، خاصة وأن صاحب الـ 34 عامًا يعد ركيزة أساسية في خط وسط النمور، على الرغم من انضمام الدولي الفرنسي نجولو كانتي خلال الصيف الحالي.

وكان حسين علي، لاعب الصفاقسي، قد قدم اعتذارًا لطارق حامد، بعدما قام بزيادة الأخير في المستشفي للاطمئنان على حالته الصحية.