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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شاهد| رحلة حياة أنثى طائر القرقف في 57 يوما.. "سترونج اندبندت وومن"

انثى طائر القرقف
انثى طائر القرقف داخل العش

وثقت كاميرا وضعت داخل عش أنثى طائر القرقف، رحلة حياتها بداية من بناء العش إلى أن أصبح لديها 7 فراخ تمكنوا من الطيران بعد أن كبروا، وكشفت الكاميرا أن كل هذه الإنجازات حققتها الأنثى بمفردها دون مساعدة الذكر الذي لم يظهر أبدا في الفيديو.

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ويظهر في مقطع فيديو متداول على توتير، الطائر وهو داخل عش خالي، فيبدأ في وضع الحشائش الخضراء، وبعد تبطين العش يقوم بوضع بعض البطانة الناعمة لتكون طرية الملمس على الصغار، ويظهر الفيديو وهو يعمل في منتهى الهمة والنشاط.

وفي أقل من شهر بعد الانتهاء من بناء العش تضع الأنثى البيض وترقد أعلاهم، وبعد ايام تفقس الـ 7 البيضات، وتخرج منها فراخ، فتبدأ الأنثى في إطعامهم بهمة وحيوية، وتغيب عائدة بطعام لصغارها، وبعد أيام تبدأ في تعليمهم أصول الطيران كل ذلك خلال 57 يوم من بناء العش.

 

 

 

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