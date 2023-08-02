شاهد| رحلة حياة أنثى طائر القرقف في 57 يوما.. "سترونج اندبندت وومن"

وثقت كاميرا وضعت داخل عش أنثى طائر القرقف، رحلة حياتها بداية من بناء العش إلى أن أصبح لديها 7 فراخ تمكنوا من الطيران بعد أن كبروا، وكشفت الكاميرا أن كل هذه الإنجازات حققتها الأنثى بمفردها دون مساعدة الذكر الذي لم يظهر أبدا في الفيديو.

ويظهر في مقطع فيديو متداول على توتير، الطائر وهو داخل عش خالي، فيبدأ في وضع الحشائش الخضراء، وبعد تبطين العش يقوم بوضع بعض البطانة الناعمة لتكون طرية الملمس على الصغار، ويظهر الفيديو وهو يعمل في منتهى الهمة والنشاط.

😱🐦Una cámara grabó de inicio a fin como una ave fabricó su nido y tuvo a sus polluelos. La naturaleza es increíble 😊😍#wildlife #Curiosidades pic.twitter.com/epoZiY3ve2 — Nelson Valdez (@nelvaldez) July 29, 2023

وفي أقل من شهر بعد الانتهاء من بناء العش تضع الأنثى البيض وترقد أعلاهم، وبعد ايام تفقس الـ 7 البيضات، وتخرج منها فراخ، فتبدأ الأنثى في إطعامهم بهمة وحيوية، وتغيب عائدة بطعام لصغارها، وبعد أيام تبدأ في تعليمهم أصول الطيران كل ذلك خلال 57 يوم من بناء العش.