رئيس الوزراء الهندي يُشارك في قمة البريكس افتراضيًا على خُطى بوتين

قد يُشارك رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"،"افتراضيًا" في قمة دول "بريكس" التي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الحالي في جنوب إفريقيا، حسبما أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت "رويترز" أن وزارة الخارجية امتنعت عن التعليق، بينما لم يرد مكتب رئيس الوزراء عندما سألته عما إذا كان مودي سيسافر إلى جوهانسبرغ لحضور القمة التي ستعقد بين 22 و24 أغسطس.

قمة بريكس

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة بريكس في جنوب إفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

كما أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا أن بوتين لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد، وذلك "باتفاق متبادل"، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

بدوره، حث حزب اليسار الراديكالي في جنوب إفريقيا زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة قمة مجموعة "بريكس" المقبلة تضامنا ودعما للرئيس بوتين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة "اعتقال" بحق بوتين، متهمة إياه "باختطاف أطفال من أوكرانيا"، وهو ما تنفيه موسكو.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك فلاديمير زيلينسكي باستعداد الهند لدعم جميع الجهود "المخلصة" التي يمكن أن تساعد في إنهاء النزاع.

وأشار مودي، في حديث لصحيفة Echos، إلى أنه تحدث مؤخرا عدة مرات مع بوتين وزيلينسكي.