التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء فى مدينة نصر

تواصل نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 4 أجانب لتشاجرهم بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر، وتحريز الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لإعداد تقرير حولها.

التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية أجنبية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض "سكين"، طرف ثانى شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض “سكين” جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب بإستخدام الآيدى والأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.



كماعاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد،سائق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بطعن نجله عن طريق الخطأ، خلال تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وزوج نجلته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وكانت قد عدلت هيئة المحكمة قيد ووصف التهمة الموجهة للمتهم بدلا من القتل العمد، إلى توجيه تهمة القتل الخطأ، حيث إن المشاجرة كانت بين المتهم وزوج نجلته، وحين تدخل نجل المتهم للذود عن زوج شقيقته طعنه المتهم عن طريق الخطأ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15625 لسنة 2022 جنح قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3378 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ع. ف"، 54 سنة، سائق، قتل عمدا المجنى عليه "ع. ع"، بأن توجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجده فيه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "سكينا"، تالى الوصف.

وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاحه المار بيانه، طعنة بصدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته.



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد لعامل، وكذلك السجن المشدد لإثنين أخرين، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل إثنين أخرين بسبب خلافات بينهم باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15935 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3930 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ا"، 22 سنة، عامل، و"محمد ع ح"، 23 سنة، عامل، و"صلاح ع ح"، 26 سنة، عامل، جميعهم دائرة قسم شرطة الخصوص، لأنهم في 16 يوليو 2020، قتلوا المجني عليه "علاء ا أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" موضوع الاتهام التالي، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وأطلق المتهم الأول صوب عيارا ناريا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.



