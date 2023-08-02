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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثنائي مانشستر يونايتد وراء تأخر انتقال أمرابط للشياطين الحمر

مانشسيتر يونايتد
مانشسيتر يونايتد

ينتظر عشاق مانشستر يونايتد الإنجليزي انضمام سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، لصفوف فريقهما، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يبحث عن تسويق أحد من الثنائي البرازيلي فريد، والهولندي دوني فان دي بيك، وذلك لضم أمرابط خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن فيورنيتنا كان يتمسك باستمرار أسد الأطلس، لكن رغبة اللاعب جعلت مسؤولي الفريق الإيطالي يرحبون برحيله.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يستعد خلال الأيام المقبلة لتقديم عرضًا رسميًا للاعب المغربي لحسم الصفقة.

وكان أمرابط قد نجح في لفت الأنظار إليه خلال الموسم الماضي، بعد المستويات القوية التي قدمها مع منتخب بلاده، مما جعل عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة ترغب في التعاقد معه، لتأمين خط الوسط، خاصة وأن اللاعب صغير في السن، بجانب القيمة المالية القليلة للصفقة مقارنًة بإمكانياته الفنية العالية.

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