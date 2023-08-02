كأس العالم للسيدات.. جامايكا تكتب التاريخ وتقصي البرازيل من دور المجموعات

حقق منتخب جامايكا للسيدات لكرة القدم مفاجأة مدوية خلال بطولة كأس العالم للسيدات في المباراة التي أقميت على ملعب ملبورن في أستراليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العالم للسيدات 2023.

وتعادل سيدات منتخب جامايكا سلبيًا أمام البرازيل ليحجزن بطاقة العبور لثمن نهائي كأس العالم للسيدات بجوار منتخب فرنسا، الذي حقق الفوز علي نظيره بنما اليوم.

في يوم صناعة التاريخ، جامايكا تتأهل لأول مرة إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات FIFA، وترقص مُحتفلة أمام المنتخب البرازيلي العملاق، الذي غادر البطولة من الدور الأول.

بالتعادل في مباراة "ميلبورن" تأهلت لاعبات جامايكا بحصد ٥ نقاط في المجموعة السادسة، في مركز الوصافة بعد فرنسا، بينما البرازيليات ففي رصيدهن ٤ نقاط في المركز الثالث.

المنتخب "الكاريبي" حافظ على شباكه نظيفة ضد البرازيل، ليواصل سجله الخالي من الأهداف، ولقرابة ٣٠٠ دقيقة لم تهتز فيها شباك رفاق النجمة "خديجة شو".

أرقام وإحصائيات البرازيل وجامايكا

لأول مرة جامايكا تعبر إلى ثمن النهائي

لأول مرة منذ عام ١٩٩١ تفشل البرازيل في التسجيل في مباراة بدور المجموعات

جامايكا لم تستقبل أهدافًا في عدد دقائق زاد عن ٣٠٠ دقيقة تقريبا

ليكون ترتيب المجموعة منتخب فرنسا بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ، ثم يحتل جامايكا المركز الثانى والوصافة 5 نقاط وتأتى البرازيل في المركز الثالث 4 نقاط وتتذيل بنما الترتيب بلا رصيد من النقاط.

و تستضيف أستراليا ونيوزيلندا بشكل مشترك النسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات FIFA التي يشارك فيها 32 منتخبًا في البطولة، لأول مرة منذ انطلاق مونديال السيدات في عام 1991، بعد إقامتها بـ 24 منتخبًا منذ نسخة كندا لعام 2015، ومن قبلها 16 منتخبًا، بعد أن بدأت بـ 12 فريقًا.