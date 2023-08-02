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الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"الشباب والرياضة " تعلن عن تنظيم مسابقة ١٠٠٠ طفل موهوب "

بوابة الوفد الإلكترونية

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء -  الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين  ، بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر عن تنظيم مسابقة " مبادرة ١٠٠٠ طفل موهوب "  ، والتي عملت منصةYounGo School عليها طوال ستة أشهر ، لتعليم مئات من أطفال مصر .

وتبدأ الوزارة في استقبال الأعمال من اليوم الأربعاء ٢ أغسطس ، علي ان يكون أخر موعد لاستقبال الأعمال يوم ٩ أغسطس الساعة 11:59 مساءا .

وبالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل في أن يكون عمر الطالب  من ٥ إلى ١٨ سنة ، وأن يكون أحد طلاب المبادرة 
،و يقوم بعمل فني واحد في كل دورة حيث تضم المجالات  أساسيات الرسم من خلال رسم لوحة فنية تمثل منظر سياحي في مصر ، ومجال الدوبلاج الكارتوني من خلال تقديم دوبلاج لمشهد يمثل قبول الآخر ، بحد أدنى ٣٠ ثانية ، وبحد أقصى دقيقتين  ، بالإضافة إلي مجال  الرسوم المتحركة من خلال تقديم  مشهد رسوم متحركة يمثل الصداقة ، بحد أدني ١٥ ثانية ،و بحد أقصى دقيقتين .

والتقييم سيكون على الابداع ١٠ نقاط ،  و١٠ نقاط علي المهارة ، و١٠ نقاط علي الاتقان .

وتقدم أعمال المسابقة هنا 👇
https://forms.gle/xvd455rqJ4y2oeVq7

وسيتم تكريم افضل الطلاب في حفل احتفالي بحضور ممثلي عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومنصة YounGo

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