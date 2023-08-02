"الشباب والرياضة " تعلن عن تنظيم مسابقة ١٠٠٠ طفل موهوب "

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر عن تنظيم مسابقة " مبادرة ١٠٠٠ طفل موهوب " ، والتي عملت منصةYounGo School عليها طوال ستة أشهر ، لتعليم مئات من أطفال مصر .

وتبدأ الوزارة في استقبال الأعمال من اليوم الأربعاء ٢ أغسطس ، علي ان يكون أخر موعد لاستقبال الأعمال يوم ٩ أغسطس الساعة 11:59 مساءا .

وبالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل في أن يكون عمر الطالب من ٥ إلى ١٨ سنة ، وأن يكون أحد طلاب المبادرة

،و يقوم بعمل فني واحد في كل دورة حيث تضم المجالات أساسيات الرسم من خلال رسم لوحة فنية تمثل منظر سياحي في مصر ، ومجال الدوبلاج الكارتوني من خلال تقديم دوبلاج لمشهد يمثل قبول الآخر ، بحد أدنى ٣٠ ثانية ، وبحد أقصى دقيقتين ، بالإضافة إلي مجال الرسوم المتحركة من خلال تقديم مشهد رسوم متحركة يمثل الصداقة ، بحد أدني ١٥ ثانية ،و بحد أقصى دقيقتين .

والتقييم سيكون على الابداع ١٠ نقاط ، و١٠ نقاط علي المهارة ، و١٠ نقاط علي الاتقان .

وتقدم أعمال المسابقة هنا 👇

https://forms.gle/xvd455rqJ4y2oeVq7

وسيتم تكريم افضل الطلاب في حفل احتفالي بحضور ممثلي عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومنصة YounGo