الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الأولى من العمال المستوفيين أوراق تسلمهم العمل

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الأولى من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل، وعلى كل منهم أن يتوجه إلى مقر مديريته يوم الأحد القادم 6 أغسطس 2023م لمعرفة مكان التدريب بالمديرية.

أكدت الوزارة، أن الدورة التدريبية ستكون لمدة ثلاثة أيام لشرح مهام عمله وبعض الأساسيات كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عمله.



وعلى المديريات تنفيذ الدورة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل وموافاتنا بأسماء كل من يحضر الدورة لتحديد يوم التعاقد واستلام العمل.

علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر المنبر الثابت





أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وأقيم البرنامج بمحافظات الجمهورية على النحو التالي:

مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد البدور بالمساعيد، ومسجد الرحمن بالحسنة، ومسجد الرفاعي، ومسجد الفاروق ببئر الفاروق ببئر العبد، ومسجد النصر بالعريش.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد العمري، ومسجد يوسف حسين، ومسجد الشيخ علم الدين الرباط، ومسجد الرضوان، ومسجد الشيخ علي عبدالعزيز، ومسجد الشيخ مطاوع، ومسجد الرحمة، ومسجد الشيخ كردوس، ومسجد قراعة.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد العظام، ومسجد التوفيق، ومسجد الفتح بالخلفاوي، ومسجد حمزة النعام، ومسجد بخيت.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد التقوى، ومسجد المجمع الإسلامي، ومسجد الزهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد العتيق، ومسجد الرشد، ومسجد الحصري.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد الهواري، ومسجد نداء الإسلام.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق.