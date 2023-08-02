عاجل
ثعابين وسحالي داخل الحقائب.. السلطات تضبط مهرب الزواحف القوات الأوكرانية تُعيّن مُتحدثًا باسمها ينتمي لـ "مجتمع الميم" (صور) الشعب الليبي ممنوع من النزول للشواطئ.. اعرف السبب كاتب مذكرات مبارك يكشف أخطر فترات حياة الرئيس الراحل.. فيديو
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبده ديالو يقترب من العربي القطري

عبده ديالو
عبده ديالو

يقترب عبده ديالو، لاعب باريس ساتن جيرمان الفرنسي، من الانتقال للدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

txt

بوفون يعتزل كرة القدم.. رسميًا

وكان ديالو قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه رحل على سبيل الإعارة لفريق لايبزيج.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن صاحب الـ 27 عامًا يقترب بقوة من العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن اللاعب يميل للانتقال للدوري القطري بعدما قرر المدرب لويس إنريكي استبعاده من قائمة الفريق للجولة التحضيرية للموسم الجديد، والمقامة باليابان خلال الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب على أعتاب الانتقال للدوري القطري، خاصة وأن شقيقه الأصغر إبراهيما ديالو، قرر السفر للأراضي القطرية خلال الأيام المقبلة للترتيب لأخيه.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان دفع 32 مليون يورو في عبده ديالو، ويرغب في تخفيف الخسارة المالية من الصفقة، والتي لن تتخطى حاجز الـ 15 مليون يورو.

مواد متعلقة

رحيل طارق حامد.. الجمهور يرفض وسانتو يحسم بـ3 سيناريوهات

بوفون يعتزل كرة القدم.. رسميًّا

نجم الهلال السابق ثامن صفقات نادي القادسية

شبانة: عمرو السيسي صداع في رأس الزمالك بسبب "النرفزة"