عبده ديالو يقترب من العربي القطري

يقترب عبده ديالو، لاعب باريس ساتن جيرمان الفرنسي، من الانتقال للدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ديالو قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه رحل على سبيل الإعارة لفريق لايبزيج.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن صاحب الـ 27 عامًا يقترب بقوة من العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن اللاعب يميل للانتقال للدوري القطري بعدما قرر المدرب لويس إنريكي استبعاده من قائمة الفريق للجولة التحضيرية للموسم الجديد، والمقامة باليابان خلال الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب على أعتاب الانتقال للدوري القطري، خاصة وأن شقيقه الأصغر إبراهيما ديالو، قرر السفر للأراضي القطرية خلال الأيام المقبلة للترتيب لأخيه.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان دفع 32 مليون يورو في عبده ديالو، ويرغب في تخفيف الخسارة المالية من الصفقة، والتي لن تتخطى حاجز الـ 15 مليون يورو.