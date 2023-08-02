منتخب ناشئات الطائرة يهزم تشيلي في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة العالم

حقق منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة محمد مهران، الفوز على نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي انتهت منذ قليل بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا المجر.

وكان منتخب مصر للناشئات قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمس على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 3 – 0 .

ويتواجد منتخب مصر للناشئات في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار كلًا من:

منتخب المجر و منتخب الأرجنتين و منتخب الكاميرون و منتخب الصين و منتخب تشيلي.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الأرجنتين غدا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

وتضم قائمة مننتخب مصر 12 لاعبة وهن:

ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

ويرأس بعثة منتخب مصر في المجر ، الدكتور شوكت صابر عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عاماً على المنتخب ومحمد مهران مديراً فنياً ويسرا وعبد الكريم مدرباً عاما وأحمد سعد مدرباً والدكتور روض عيد طبيباً للمنتخب.