بوفون يعتزل كرة القدم.. رسميًّا

قرر الحارس الإيطالي التاريخي جيانلويجي بوفون، اعتزال كرة القدم، بعد المسيرة الكبيرة له في الساحرة المستديرة.

قام الحارس الإيطالي بنشر فيديو عبر الحساب الشخصي له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعرض فيه لقطات من مسيرته الطويلة في ملاعب كرة القدم.

بينما علَّق بوفون، قائلًا: "بالنسبة لي هذا كل شيء، لقد أعطيتني كل شيء وأعطيتكم كل شيء، وقد فعلناها معًا".

لعب الإيطالي لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، والتي تأتي على رأسها بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كما نجح في التتويج ببطولة كأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006، بعدما حققَّ الأتزوري الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.