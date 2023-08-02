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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بوفون يعتزل كرة القدم.. رسميًّا

بوفون
بوفون

قرر الحارس الإيطالي التاريخي جيانلويجي بوفون، اعتزال كرة القدم، بعد المسيرة الكبيرة له في الساحرة المستديرة.

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نجم الهلال السابق ثامن صفقات نادي القادسية

 

 قام الحارس الإيطالي بنشر فيديو عبر الحساب الشخصي له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعرض فيه لقطات من مسيرته الطويلة في ملاعب كرة القدم. 

بينما علَّق بوفون، قائلًا: "بالنسبة لي هذا كل شيء، لقد أعطيتني كل شيء وأعطيتكم كل شيء، وقد فعلناها معًا".

 لعب الإيطالي لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، والتي تأتي على رأسها بارما ويوفنتوس وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كما نجح في التتويج ببطولة كأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006، بعدما حققَّ الأتزوري الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

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