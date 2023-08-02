سوهاج تصدر قراراً بتغيير رؤساء وحدات المباحث
اعتمد اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، الحركة الداخلية لوحدات المباحث المقدمة من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج .
وقد جاءت نتيجة الحركة كالتالي :
المقدم شريف عبدالعال رئيس مباحث قسم ثان سوهاج
المقدم محمد عبدالصبور رئيس مباحث دار السلام
المقدم محمود ذكى رئيس مباحث قسم طهطا
الرائد محمد شلبى رئيس مباحث قسم أول سوهاج
الرائد محمد صفوت رئيس مباحث قسم سوهاج الجديدة
الرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج
الرائد أحمد إسماعل رئيس مباحث مركز جزيرة شندويل
الرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث طما
الرائد أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز طهطا
الرائد عمرو المدنى رئيس مباحث جهينة
الرائد أحمد صابر رئيس مباحث المراغة
الرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث أخميم
الرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث ساقلته
الرائد محمد حسان رئيس مباحث الكوثر
الرائد محمد جاد الله رئيس مباحث مركز جرجا
الرائد أحمد الصاوى رئيس مباحث قسم جرجا
الرائد حسين فخرى رئيس مباحث البلينا
الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث المنشاه
الرائد محمد حسب النبي رئيس مباحث العسيرات