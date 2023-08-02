حدث فلكي فريد للزهرة قبل اختفاءه لمدة عام.. راقبوه 13 أغسطس

يمر كوكب الزهرة يوم 13 أغسطس الحالي، بين الأرض والشمس، في حدث فلكي يسمى الاقتران السفلي، ويظهر فيه جزء من الكوكب يكون مرئي وينتقل بسماء الفجر.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن جانب الزهرة الليلي يظهر حاليا ناحية الأرض، ويكون الكوكب على شكل هلال رقيق نحيل يقابله زيادة في الحجم الظاهري للكوكب.

ولفتت الجمعية، إلى أن القطر الظاهري لكوكب الزهرة الآن أكبر من دقيقة قوسية واحدة، لذلك لن يحتاج الراصد إلى تلسكوب لرؤية شكل الزهرة، ويستطيع المنظار العادي أن يظهر الكوكب في طور الهلال.

وتنصح الجمعية الفلكية محبي مراقبة النجوم، عند الرصد بتلسكوب صغير، يفضل استخدام فلتر قريب من الأشعة تحت الحمراء لتعتيم السماء بعد غروب الشمس مباشرة، وسيلاحظ أن هلال الزهرة الصغير سيكون مزينًا بألوان قوس قزح نتيجة لانكسار الضوء المنكعس عنه وعبورة مستوى منخفض من الغلاف الجوي، وقد تلمس قرون هلال الزهرة عندما تكون زاوية بين الشمس والزهرة صغيرة جدا في يوم الاقتران الشمسي وهو مشهد مذهل يتطلب بعض العناية لأن الكوكب سيكون قريب جدا من الشمس من منظورنا على الأرض.

استغلوا الايام المتبقية لرصد كوكب الزهرة سواء بالعين المجردة او المنظار او التلسكوب فهو لن يعود الى سماء المساء الا في النصف الثاني من العام 2024.