بني سويف تراجع موقف الأراضي الصادر بشأنها قرارات تخصيص لإقامة مشروعات تنموية

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اللواء حازم عزت اجتماعاً بأعضاء لجنة مراجعة موقف الأراضي الصادر بشأنها قرارات تخصيص بنطاق المحافظة، والتي كان المحافظ قد شكلها لهذا الغرض وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة للتخصيص والاستفادة الفعلية منها في الغرض المخصص لها، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية

واستكمل السكرتير العام مناقشاته مع أعضاء اللجنة، قرارات التخصيص بكل وحدة محلية ونوعية المشروع والقطاع،وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات متعلقة بموقف تلك الأراضي، مشيراً إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالتنسيق وتدقيق ومراجعة كافة القرارات ومطابقة المنُفذ منها على أرض الواقع.

حضر الاجتماع لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان ، وأعضاء اللجنة من الأملاك الزراعة الطب البيطري، الصحة الأبنية التعليمية االتعليم التضامن الشباب والرياضة الإسكان الكهرباء مياه الشرب والصرف الصحي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب الطرق والنقل القوى العاملة، الأوقاف الأزهر الاستثمار ، الإسعاف، البريد، التأمين الصحي