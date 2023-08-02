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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنريكي يكشف مدى جاهزية نيمار بعد الإصابة

نيمار جونيور
نيمار جونيور

علق لويس إنريكي، لمدير الفني لباريس سان جيرمان، على حالة نيمار جونيور، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب خلال شهر فبراير الماضي، مما استلزم تدخل جراحي.

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وشدد إنريكي على أن نيمار تعافي من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزو للمشاركة في المباريات، لكن قرار مشاركته في مباراة الغد لم نعرف موقفه النهائي منها.

وقال إنريكي على هامش تدريبات باريس سان جيرمان في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء "لقد تعافى نيمار من إصابته بشكل جيد".

وأضاف المدرب الإسباني:"نيمار أصبح في المراحل الأخيرة من محاولة العودة إلى الفريق الفرنسي".

وأشار "حالة نيمار تسمح له باللعب غدا أمام تشونبوك هيونداي، لكني لن أعرف موقفه النهائي من المشاركة حتى موعد المباراة".

ويخوض باريس سان جيرمان جولة تحضيرية في اليابان استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، والذي تولى الفريق فنيًا خلفًا لكريستوف جالتيه.

ومن المقرر أن يلعب البي أس جي أخر مبارياته الودية أمام تشونبوك هيونداي الكوري، غدا الخميس.

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