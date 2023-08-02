حملات لغلق المحال والورش بالقاهرة والجيزة بالتزامن مع تخفيف الأحمال

انطلقت الأحياء والمدن لمحافظتي القاهرة والجيزة ، فى حملات لرفع كشافات الإنارة العشوائية، وفصل إنارة إعلانات الطرق والإعلانات الموضوعة على واجهة المحلات العامة.

كما عقد نواب محافظي القاهرة والجيزة اجتماعات اليوم مع رؤساء الأحياء ومسئولي الكهرباء بالأحياء، لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة حرصًا على مصلحة المواطنين.

حملات لغلق المحال التجارية والورش:

وشدد المحافظين، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة وإطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها خلال مواعيد العمل، وفصل كل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق.

وطالبوا بضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولي الأحياء لمواجهة سرقات الكهرباء، وحظر تركيب الزينات في افتتاح المحلات والأفراح.

وشددوا على جميع الأجهزة التنفيذية، بترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة التابعة للمحافظة.

كما شددوا على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة.

جدير بالذكر أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ أربعة أيام عن حزمة قرارات مهمة بخصوص حل أزمة انقطاع الكهرباء والتي بدأت منذ أيام مع تزايد الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس الوزراء أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميًا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.

كما بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ امس فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لمدة ساعة بحد أقصى فى 24 محافظة من الساعة 12 ظهرًا، بتطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي ويمكن للمواطن أن يعرف بسهولة موعد فصل التيار عنه من خلال مراقبة توقيت الفصل أو عدمه فعلى سبيل المثال إذا تم فصل التيار الساعة 3 ظهرًا على المواطن أن يدرك أن هذا التوقيت سيتعرض لفصل فى التيار بشكل يومى فى نفس التوقيت لمدة ساعة.