سكرتير بنى سويف يتابع تسريع وتيرة العمل بمشروع محور الفشن الحر

تفقد السكرتير العام المساعد لمحاظة بني سويف اللواء سامي علام، مشروع محور الفشن الحر على النيل لمتابعة انتظام سير العمل بالمشروع والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ الإنجاز، وذلك في حضور مسؤولي فرع الهيئة العامة للطرق والكباري ومنطقة آثار بني سويف، والوحدة المحلية بمركزي ببا والفشن والمكتب الفني والمتابعة بديوان عام المحافظة والشركة المنفذة للمشروع.

وتابع السكرتير العام المساعد، مستجدات العمل بالمشروع الذي تنفذه الهيئة العامة وزارة النقل ضمن 5 محاور جار تنفيذها على النيل في الوجه القبلي ،حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 متر،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي كوبري أعلى المجرى المائي للنيل كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي كوبري بحر يوسف كوبري على الصحراوي الغربي بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية

وعقد السكرتير العام المساعد، اجتماعاً بحضور ممثلى فرع الهيئة العامة للطرق والكباري ومنطقة آثار بني سويف،لمناقشة سبل تذليل بعض المعوقات الخاصة بسير العمل في مطلع ومنزل الكباري ،بجانب متابعة أعمال الرصف في طرق ووصلات المحور مشيراً إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة والالتزام بالجدول الزمني، نظرا لأهمية المحور الذي سيسهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا،ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية.

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