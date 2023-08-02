ليفربول يسقط برباعية أمام بايرن ميونخ وديًا وصلاح يصنع هدفا

تلقي فريق ليفربول هزيمة ثقيله علي يد نظيره بايرن ميونخ، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن المعسكر التحضيري للموسم الكروي الجديد، والذي جمعهما على استاد سنغافورة الوطنى.

وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز قبل أن يخرج في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ولكنه لم يتمكن من زيارة شباك الفريق البافاري.

وأفتتح ليفربول التسجيل عن طريق اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يعزز مدافع الريدز فيرجيل فان دايك النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28.

ثم عاد بايرن ميونخ للمباراة من تسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 33 عن طريق جنابري، قبل أن يعود بالنتيجة في الدقيقة 42 ويسجل ليروي ساني الهدف الثاني لتصبح النتيجه 2/2.

وفي الشوط الثالث تقدم ليفربول مرة أخري في الدقيقة 66 من عمر المباراة عن طريق لويس دياز من صناعة النجم المصري محمد صلاح قبل أن يتعادل الباير في الدقيقة 80 عن طريق جوسيب ستانيشيتش.

وفي أخر دقائق المباراة سجل فرانس لاعب الباير هدف قاتل في الدقيقة 91 ليتقدن برباعية وينتهي اللقاء بنتيجة 3/4

وتعد مواجهة بايرن ميونخ هي الرابعه للريدز بعدما خاض 3 مباريات ودية في معسكره التحضيري للموسم الجديد بعدما حقق الفوز في الأولى أمام كارلشروهر بنتيجة 4-2، وتعادل في الثانية أمام جرويتر فورت بنتيجة 4-4، وفاز فى الثالثة أمام ليستر سيتي بنتيجة 4 ـ صفر.

ومن المنتظر ان يستهل فريق ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب مشواره ببطولة الدورى الإنجليزي للموسم الجديد بمواجهة نارية ضد تشيلسي، والتي ستجمعهما على ملعب آنفيلد معقل الريدز المقرر لها يوم الأحد الموافق 13 أغسطس.



