جامعة أسيوط تشارك في فعاليات معرض"Edu Gate" للتعريف بكلياتها وبرامجها

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، جناح الجامعة في المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب"Edu Gate"، والذي انتهت فعالياته بالأمس، بفندق كمبنسكي بالتجمع الأول بالقاهرة، موضحاً أن مشاركة جامعة أسيوط في المعرض؛ تستهدف التعريف بالبرامج الدراسية، والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة أسيوط، مؤكداً أن المعرض يسير نحو تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم، والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي؛ وذلك بما يشهده المعرض من مشاركة مصرية، ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، واستضافته لممثلين عن جامعة من أهم الجامعات المصرية، والعالمية منها، بخلاف الجامعات الأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية موضحاً أن المعرض يجسد تلاحما بين مختلف الجامعات في التعريف بالكليات، وما توصلت إليه من برامج دراسية بمختلف التخصصات.

وقال الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إن جناح جامعة أسيوط شهد إقبالا كبيرا وتوافد أعداد كبيرة من الطلاب؛ للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة أسيوط، والجامعة الأهلية في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أهمية مشاركة جامعة أسيوط في فعاليات الملتقى؛ من منطلق الحرص على التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، وتعريفهم بالتخصصات، والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة فى كلياتها المختلفة منوهاً أن المعرض شهد مشاركة دولية واسعة؛ حيث شارك أكثر من 20 دولة منها؛ الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، والأردن.

الجدير بالذكر أن فريق العمل المشارك بالمعرض من الجامعة والقائم على الإشراف والإعداد والتنظيم هم (غريب خيري زكي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وأحمد حسام الدين مدير إدارة شئون الدراسات والامتحانات، وعبد الحميد عمر عبدالمالك مدير إدارة الخريجين، وحاتم مصطفى صالح مدير إدارة شئون الوافدين، وحسين أحمد حسين، وعمرو حسين أحمد، وأحمد محمود أحمد أخصائيو العلاقات العامة والإعلام.