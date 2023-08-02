ناشئو اليد يهزم اليابان في مستهل مشواره ببطولة العالم لليد

فاز منتخب مصر الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2004 على نظيره منتخب اليابان بنتيجة 40/32، في أولى مبارياته ببطولة العالم والمقامة حاليا في كرواتيا وتستمر حتى 13 أغسطس الجاري.

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و يخوض منتخب مصر الوطني للناشئين منافسات بطولة العالم ضمن المجموعة الثالثة و التي تضم بجانب منتخب مصر كل من، منتخب أيسلندا و منتخب اليابان و منتخب جمهورية التشيك.

و يلعب منتخب منتخب مصر الوطني للناشئين لكرة اليد مباراته الثانية غدا الخميس أمام منتخب التشيك.

موعد مباراة منتخب مصر الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2004 مع التشيك ببطولة العالم

و تنطلق مباراة مصر والتشك في تمام الساعة الثانية و النصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

و تضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كلًا من : كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد رئيسًا للبعثة و محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصرية و وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب للناشئين مواليد 2004 و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و محمد عبد المنعم مدير إداري و حازم حامد محلل فني و الدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

قائمة منتخب مصر الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2004 ببطولة العالم

و تضم قائمة أسماء اللاعبين كلًا من : يوسف ناجي و يوسف وليد و عمر الخطيب و فيراس مروان و محمد وائل و زياد حشاد و محمد عماد أوكا و أحمد محمد خوجة و زياد عبد الرحيم و ياسين محمد و بلال إبراهيم و عمر أحمد حمدي و عمر عدلان و محمد عبد الغني و أحمد تغيان و معاذ إبراهيم و محمد صلاح السيد.

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