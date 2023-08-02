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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناشئو اليد يهزم اليابان في مستهل مشواره ببطولة العالم لليد

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز منتخب مصر الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2004 على نظيره منتخب اليابان بنتيجة 40/32، في أولى مبارياته ببطولة العالم والمقامة حاليا في كرواتيا وتستمر حتى 13 أغسطس الجاري.

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و يخوض منتخب مصر الوطني للناشئين منافسات بطولة العالم ضمن المجموعة الثالثة و التي تضم بجانب منتخب مصر كل من، منتخب أيسلندا و منتخب اليابان و منتخب جمهورية التشيك.

 

و يلعب منتخب منتخب مصر الوطني للناشئين لكرة اليد مباراته الثانية غدا الخميس أمام منتخب التشيك.

موعد مباراة  منتخب مصر الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2004 مع التشيك ببطولة العالم 

و تنطلق مباراة مصر والتشك في تمام الساعة الثانية و النصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

 

و تضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كلًا من : كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد رئيسًا للبعثة و محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصرية و وائل عبد العاطي المدير الفني لمنتخب للناشئين مواليد 2004  و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و محمد عبد المنعم مدير إداري و حازم حامد محلل فني و الدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

قائمة منتخب مصر الوطني للناشئين لكرة اليد مواليد 2004  ببطولة العالم

و تضم قائمة أسماء اللاعبين كلًا من : يوسف ناجي و يوسف وليد و عمر الخطيب و فيراس مروان و محمد وائل و زياد حشاد و محمد عماد أوكا و أحمد محمد خوجة و  زياد عبد الرحيم و  ياسين محمد و  بلال إبراهيم و عمر أحمد حمدي و عمر عدلان و محمد عبد الغني و أحمد تغيان و معاذ إبراهيم و محمد صلاح السيد.

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