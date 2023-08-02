شبانة: الزمالك اتفق مع والتر بواليا سرا والأهلي ينقذ الموقف

كشف الإعلامي محمد شبانة مفاجأة مدوية اليوم الأربعاء، بعدما أكد علي وجود إتفاق بين فريق الزمالك ولاعب الأهلي والتر بواليا.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام: "مسؤولي نادي الزمالك قاموا بعقد اتفاق سري بينهم وبين لاعب الأهلي والتر بواليا للانضمام لصفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة".

وأضاف شبانة: " ادارة الأهلي علمت بالأمر من احد رجال نادي الزمالك دون ذكر اسمه".

وأختتم شبانة : عند علم مسؤولوا الأهلي بالأمر قاموا على الفور بوضع اللاعب على قائمة الانتظار للبت في أمره في الأيام القادمة.

في سياق متصل يواصل الأهلي والمصري البورسعيدي استعداداتهما للموقعة المرتقبة والمنتظرة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/2023.

ويخشى جمهور الأهلي من قيادة علي ماهر لأبناء بورسعيد، خاصة وأنه يتسم بالتركيز التكتيكي الشديد، بجانب معرفته لنقاط قوة وضعف الأحمر.

ولم يستطع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، تحقيق الفوز على مدرب المصري خلال النسخة الماضية من بطولة الدوري العام المصري، عندما كان يتولى تدريب فيوتشر.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تنطلق مواجهة الأهلي والمصري في السادسة من مساء الغد الخميس، في المباراة التي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة الأهلي والمصري على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق نقل المسابقات المحلية خلال السنوات القليلة الماضية