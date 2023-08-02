ريال مدريد يخطط لخطف مبابي بطريقة مختلفة

يواصل ريال مدريد بحثه عن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعدما توترت العلاق بين اللاعب وناديه خلال الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد قررت عدم سفر مبابي لخوض الجولة التحضيرية باليابان مع الفريق، مما جعل اللاعب في حالة غضب من قرار إدارة فريقه.

وكشف "راديو ماركا" الإسباني، أن ريال مدريد سيتقدم بعرض رسمي لريال مدريد من أجل الحصول على خدمات مبابي، بعدما الرغبة القوية التي أبداها اللاعب للانتقال للميرينجي.

وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد تخطط لخطف مبابي من باريس من خلال تقديم العرض في نهاية الميركاتو الصيفي، خاصة وأن اللاعب يرفض تجديد تعاقده، مما جعل إدارة ناصر الخليفي تتخذ قرارًا برحيل اللاعب حال عدم تجديد تعاقده.

وأكدت أن الهدف من تقديم ريال مدريد لعرض في الأيام الأخيرة من الميركاتو من أجل الضغط على إدارة باريس حتى لا يكون هناك زيادة في سعر اللاعب.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن تشيلسي وليفربول يرغبان في التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن تود بولي، مالك تشيلسي، أجرى مكالمة مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بالأمس الثلاثاء، من أجل الاستفسار عن سعر مبابي.

الجدير بالذكر أن مبابي يرفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان بسبب رغبته القوية في الانتقال لريال مدريد في صيف 2024.