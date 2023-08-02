 GROHE تُساعد العملاء على تقليل استهلاك المياه وتوفير الطاقة

اليوم يمثل "يوم تجاوز الأرض"،والذييشير إلى أن البشرية قد استهلكت موارداً طبيعية أكثر مما يمكنللكوكب تجديده خلال عام واحد.وهذا يعني أننا للآن – ومنذ خمسة أشهر –نعيش في حالة ائتمان لأرض، حيث سبق استخدامنا لموارده قدرة الكوكب في تجديدها. وتتطلب هذه الحقيقة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أثرنا الأيكولوجي والحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة.

وإن الكثيرين من البشر لا يدركون أن أبسط التغييرات في سلوكياتنا اليومية والاعتماد على استخدام المنتجات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة قد يُسهم في تحريك تاريخ "يوم تجاوز الأرض"بدون صعوبة أو تكلفة عالية. فعلى سبيل المثال؛ إذا اعتمدت المنازل على الأجهزة والأدوات عالية الكفاءة ولمتستخدمها بإفراط،سيُساعد ذلك على تحريك تاريخ "يوم تجاوز الأرض" بمقدار 6 أيام.

ولكن لا يدرك الكثير من الناس أن منازلهم تحمل إمكانية كبيرة لتخفيض الضغط على البيئة، على سبيل المثال،عند استخدام المياه.

ومن هذا المنطلق تبنت جروهي GROHE،العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ، مهمة تطوير حلول تقنيات توفير المياه التي تُمكن الجميع من المساهمة في جهود توفير والحفاظ على المياه والطاقة.

قدمت العلامة التجارية في هذا الإطار مجموعة من منتجات الصنابير والخلاطات الموفرة للطاقة وفقا لأحدث المعايير البيئية والعالمية. حيث تُساهم صنابير الأحواض المزودة بتكنولوجيا GROHE SilkMove ES في الحفاظ على الطاقة بصورة كبيرة. فعندما نستخدم الصنابير التقليدية وتكون الرافعة في الوضع الأوسط، يتدفق ماء ساخن وبارد مختلط في كل مرة –حتى عند القيام بالأمور العادية كاستخدام فرشاة الأسنان أو غسل أيدينا. لكن الخرطوشة الموفرة للطاقة في تقنية SilkMove ES، تمنع هذا الاستهلاك الغيرضروريحيثيضمن مرور المياه الباردة فقط خلال الصنبور إذا كانت الرافعة في وضعها الأوسط،وبمجرد تحويل الذراع إلى اليسار تتدفق المياه الدافئة.

أما صنابير جروهي GROHE المزودة بتقنية EcoJoy مجهزة بمصفاة تحد من التدفق لتُسهم في تقليل استهلاك المياه من عشرة لترات في الدقيقة إلى ما يزيد قليلا عن خمس لترات في الدقيقة مع الحصول على تدفق مثالي للمياه. وفي الوقت نفسه تعمل المهوية على تعزيز تدفق المياه بالهواء لتحافظ بذلك على استمرار قوة ضخ المياه. حيث يدعم ذلك توفير المياه بدرجة كبيرة دون التأثير على الأداء أو الراحة أثناء الاستخدام.

كما تستطيع تكنولوجيا EcoJoyGROHEتوفير المياه– وبالتالي الطاقة– في منطقة الاستحمام. فيتم تقليل تدفق المياه باستخدام محدد التدفق. ومع ذلك، بفضل الفوهات الصغيرة،لا يؤثر ذلك على تدفق المياه– بل يبقى قويًا كالمعتاد. فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل استهلاك المياه عند استخدام دش اليد Vitalio Start 100GROHE 5.5 لتر فقط في الدقيقة. وقد حصل مؤخرًا على تسمية "الفائز بالاختبارات" و"يُنصح باستخدامه بيئيا" من قبل منظمة المستهلكين الألمان ومؤسسةشتيفتونغ فارين تيست.(Stiftung Warentest)

كما يُساعد الترموستات على توفير استهلاك المياه والطاقة، حيث يُحافظ على ثبات درجة الحرارة المختارة للمياه طوال مدة الاستحمام، وبالتالي لا توجد حاجة لقضاء الوقت في إعادة ضبطها. وتتضمن العديد من المنتجات مثل Grohtherm 1000، تقنية GROHE EcoButton حيث يتم تحقيق التدفق الكامل للمياه فقط بالضغط على هذا الزر. وبالتالي بشكل غير ملحوظ يُساهم العملاء في توفير 50%من استهلاك المياه.

تتمثل أحدث ابتكاراتجروهي GROHE في منتج GROHE Everstream نظام الدش الذي أطلقته العلامة التجارية ويتمتع بتقنية إعادة تدوير المياه حيث يحصل المستخدمون من خلاله على تجربة استحمام تلبي توقعاتهم مع استخدام أقل قدر ممكن من المياه العذبة والطاقة. ويعمل نظام الدش على تقليل استخدام المياه بمقدار الربع، والطاقة بمقدار الثلث، مقارنة بما يتم استهلاكه عند استخدام أنظمة الدش التقليدية. ويُسهم هذا في توفير في التكاليف يصل إلى 65% سنويًا للأسرة المكونة من أربعة أفراد، وتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 70%، اعتمادًا على عادات الاستحمام الفردية. وسيتم إطلاق دش إعادة تدوير المياه في عام 2024.