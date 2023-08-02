أستاذ تغذية ينصح بشرب العصائر الطبيعية لتعويض الأملاح في الجسم (فيديو)

قال الدكتور أشرف عبدالعزيز عبدالمجيد أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق، إن أفضل مصدر للماء بالنسبة للإنسان هو الماء، كما يمكن الحصول على المياه من خلال العصائر الطبيعية كما أنها تمنح الجسم الفيتامينات والاملاح المعدنية أيضا.

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الأجواء الحارة تفقد الجسم المياه عن طريق العرق

وأضاف "عبدالعزيز"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأجواء الحارة تفقد الجسم المياه عن طريق العرق وهو عبارة عن مياه وأملاح معدنية، موضحًا: "يمكننا تعويض الأملاح المعدنية عن طريق العصائر أو الخضروات الطازجة أو الفواكه الطازجة".



مريض ضغط الدم المنخفض يعاني من الأجواء الحارة

وتابع أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق: "مريض ضغط الدم المنخفض يعاني من الأجواء الحارة حيث يفقد كمية أملاح من الصوديوم وبالتالي تحدث مشكلات مثل التعب والصداع والإرهاق"، مشددًا على أهمية تناول 3 لترات مياه في الأجواء العادية وعدم تقليل هذه الكمية في فصل الشتاء.