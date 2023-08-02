طريقة عمل تشيز كيك الجوز والقرفة

تشيز كيك الجوز والقرفة من أطيب الحلويات الرائعة والطيبة التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير التشيز كيك بخطوات سهلة وسريعة.

تشيز كيك الجوز والقرفة

مقادير تشيز كيك الجوز والقرفة

- الحشوة :

كريمة الخفق : علبة

الجوز : ثلاث أرباع الكوب (مجروش)

القشطة : علبتين

سكر : نصف كوب

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بسكويت الشاي السادة : علبتين (مطحون)

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- الجوز : حسب الرغبة (حبات جوز كاملة)

تشيز كيك الجوز والقرفة

طريقة التحضير

لتحضير قاعدة التشيز كيك: حضري وعاء للخلط، وضعي البسكويت والزبدة واخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات.

رصي مزيج البسكويت والزبدة في قالب التشيز كيك المتحرك، وأدخلي القالب للثلاجة.

لتحضير الحشوة: ضعي الكريمة، والقشطة، والسكر، في إبريق الخلاط الكهربائي، واخفقي جيدا حتى تتمازج المكونات.

انقلي المزيج لوعاء خلط، وأضيفي القرفة المطحونة، والجوز المجروش، وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس.

وزعي مزيج الحشوة فوق طبقة البسكويت، وأعيدي القالب إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن 5 ساعات أو ليلة كاملة حتى يجمد.

أخرجي القالب من الثلاجة، وفككي جوانب القالب في طبق التقديم.

زيني التشيز كيك بحبات من الجوز الكاملة، وقطعيه وقدميه بارداً.