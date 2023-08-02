أهمية مهنة الدولا في مساعدة السيدات الحوامل (شاهد)

قالت هبة حامد مدربة الدولا، إن مهنة الدولة هدفها توعية السيدات والأمهات بأهمية الولادة الطبيعية، كما أن مدربة الدولا تكون رفيقة للسيدة في شهور الحمل الأولى وفي فترة ما بعد الولادة.

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الدولا تتعامل مع الأم بشكل تأهيلي وتساعدها

وأضاف "حامد"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الدولا تتعامل مع الأم بشكل تأهيلي وتساعدها كي تكون مؤهلة نفسيا لهذا الأمر، حيث تحصل مدربة الدولا على كورسات خاصة بالتأهيل المباشر مع الأم، وهو تأهيل نفسي وجسماني وعاطفي في بعض الأحيان".



وتابع مدربة الدولا: "مهنة الدولا تساعد الأم على أن تكون في جو هادي وصحي كي تمارس العادات النفسية التي تجعلها لاحقا على أن تكون في حالة صحية أفضل، والدولا لها كورسات عن المجال الطبي والتمريض، وكل كورس فيها يكون خاصا بجزئيات معينة، فهناك دولا متخصصة في مرحلة ما قبل الولادة ودولا متخصصة في مرحلة ما بعد الولادة، ودولا متخصصة في المساج ومساعدة الام في وقت الولادة على ان تكون مسترخية".

الولادة تحدث عبر فريق يتكون من اطباء وممرضين ودولا

وأكدت: "الولادة تحدث عبر فريق يتكون من اطباء وممرضين ودولا، ودور الدولا يكون في العامل النفسي حيث تساعد الأم في التمارين والتنفس وكل ما يمكن ان يقلل الألم والأوضاع التي تسهل عليها خروج الطفل منها بشكل أفضل".

