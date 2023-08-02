أحمد زعيم يحذف التوزيع الجديد لأغنية "يا عراف"

قام الملحن والفنان أحمد زعيم، بحذف النسخة التي تم تصويرها مؤخرا لـ"coke studio" لأغنية يا عراف مع أحمد سعد من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أسباب حذف التوزيع الجديد لأغنية ياعراف

وجاء حذف أغنية ياعراف من قِبل ملحنها أحمد زعيم، نظرًا لعدم الرجوع إليه كملحن وعدم أخذ الموافقات اللازمة منه.

تفاصيل أغنية يا عراف

أغنية "يا عراف" من كلمات محمد الفقي، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وتم تصويرها بين مصر والإمارات، من إخراج ياسين حسن. تقول كلمات الأغنية: "يا طبيب داويني .. احتار الطب فيا .. حبيبي يغيب عن عيني .. الدنيا تلف بيا .. يا خاله ارقيني .. بدأت اشوف خيالات .. صورته ما فارقت عيني .. بشوفه ف كل الأوقات .. غيابه عليا طال .. وحالي حال .. نفسي اعرف فين اراضيه .. لو داري بحالي واللى جرالى .. ما كان سابني اسهر لياليه".

