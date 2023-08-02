القومي للصحة النفسية: يوجد أنواع مستحدثة من الإدمان (فيديو)

قالت الدكتورة منار العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن ملف الصحة النفسية بشكل عام بما فيها الإدمان حصل على اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية في الوقت الحالي.

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يوجد أنواع مستحدثة من الإدمان

وأضافت "العطار"، في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا في وزارة الصحة والسكان حملة بناءً على عرض من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار على رئيس الجمهورية، وذلك للصحة النفسية للمجتمع"، مشيرةً إلى وجود انواع مستحدثة من الإدمان، وهذه المواد المستحدثة صعب تتبعها، لأنها مجموعة خلطات غريبة، وبالتالي تظهر أعراض جديدة جدا ليست معروفة أو موجودة في الكتب.

شباب حديث السن يعاني من أمراض عضوية

وتابع: "يلجأ لهذه المواد تجار المخدرات لأن جهود المكافحة تقلل المخدرات الموجودة، ولتعويض هذا النقص والحصول على مفعول أكثر وتقليل تكلفة هذه المواد وزيادة التويع يتم عمل خلطات غير معروفة المصدر، وبالتالي، فإن الفريق الطبي لا يكون واعيا بها لانها ليست معروفة، ولا يعرف اعراضها، حيث نفاجا بشباب حديث السن يعاني من أمراض عضوية خطيرة مثل الأزمات القلبية".

