ذكريات رونالدو مع المصريين قبل مواجهة الزمالك..إشادة بصلاح وقدوته "صبري"

يلتقي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو مع الزمالك المقرر له غدًا الخميس في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، والتي تستضيفها السعودية على أراضيها.



يسعى النصر للفوز على الزمالك من أجل العبور إلى دور ربع نهائي كأس البطولة العربية، في مجموعة ضمت الشباب والاتحاد المنستيري، حققَّ العالمي التعادل مع الشباب في الجولة الأولى وانتصر على الأخير برباعية مقابل هدف.

يعتلي النصر صدارة المجموعة بأربع نقاط خلفه الشباب بنفس عدد النقاط، وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

قبل مواجهة "الدون" لفريق مصري (الزمالك) للمرة الأولى، رونالدو واجه لاعبين مصريين من قبل بالإضافة لخوضه مع منتخب البرتغال مباراة ودية ضد الفراعنة.

قلب الطاولة برأسيتين ضد صلاح:

واجه رونالدو رفقة البرتغال منتخب مصر في عام 2018 استعدادًا لمونديال روسيا، واستطاع تسجيل هدفي الفوز في الوقت الضائع من اللقاء.

كان الفراعنة قريبين من الانتصار على البرتغال حتى الدقيقة 90 بهدف محمد صلاح لكن رونالدو قاد البرتغال لقلب الطاولة على منتخب مصر بهدفين عبر رأسيتين هزت شباك الخصم في الدقائق 90+2 و 90+6.





مواساة:

لم تكن المواجهة الوحيدة بين محمد صلاح ورونالدو قابل "مو" الدون بعد ذلك على مستوى الأندية بعدما التقى ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا كييف 2018.

لكن صلاح تعرض لإصابة شهيرة في كتفه بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس ليخرج "مو" باكيًّا بعد مرور نصف ساعة من عمر النهائي، ويذهب "الدون" ليطمئن عليه ويواسيه قبل خروج الدولي المصري.





إشادة بـ صلاح:

كان رونالدو سجَّل هدفًا مميزًا في نفس النسخة من دوري أبطال أوروبا في شباك يوفنتوس رشح لجائزة أفضل هدف في العالم "بوشكاش" بالإضافة لهدف جاريث بيل في شباك ليفربول في النهائي، لكن حصد هدف صلاح في شباك إيفرتون على الجائزة الأفضل.

وجهت الكثير من الانتقادات للاتحاد الاوروبي لكرة القدم بسبب هذا الأمر، وأن هدفي بيل ورونالدو كانا الأحق بجائزة بوشكاش.

ظهر رونالدو في بث مباشر في أحد المرات عبر حسابه على “انستجرام” وقرأ تعليقًا بشأن عدم أحقية صلاح في التتويج بجائزة بوشكاش على حسابه وأن هدف الدون كان أفضل، ليرفض رونالدو الأمر مؤكدًا استحقاق "مو" للجائزة مشيدًا بصلاح وأنه أحرز هدفًا جميلًا في شباك إيفرتون.

عبدالستار صبري مثلي الأعلى:

كان عبدالستار صبري أحد أمهر اللاعبين خلال فترته وكان له سيط كبير في البرتغال لما يقدمه مع فريقه بنفيكا من مهارات ومستويات مميزة للغاية، كان رونالدو خاض مباراته في بداية مسيرته مع سبورتنج لشبونة ضد ماريتمو عام 2002، وأكد صبري في تصريحات متلفزة أن رونالدو كان يعتبره مثله الأعلى وطلب الحصول على قميصه بعد نهاية اللقاء.



مواجهات في الدوري الإنجليزي:



واجه رونالدو الكثير من اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي على رأسهم أحمد حسام ميدو وحسام غالي ثنائي توتنهام السابق، وكان رونالدو لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد في فترته الأولى.

كما واجه عمرو زكي عندما كان لاعبًا مع صفوف نادي ويجان أتلتيك.



الدوري السعودي:



التقى رونالدو ضد الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد مع اتحاد جدة السعودي في الموسم الماضي، بعدما انضم الدون إلى صفوف النصر في الشتاء الماضي بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في فترته الثانية.