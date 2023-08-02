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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

كيك قدرة قادر بكريم كراميل لضيافة المناسبات

كيك قدرة قادر بكريم
كيك قدرة قادر بكريم كراميل

كيك قدرة قادر بكريم كراميل من ألذ وصفات الكيكات الرائعة والطيبة والمعروفة بطعمها اللذيذ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيك قدرة قادر بالكريم كراميل الجاهز والسهل التحضير.

كيك قدرة قادر بكريم كراميل


مقادير كيك قدرة قادر بكريم كراميل

- الكراميل :
سكر : ثلاث أرباع الكوب
- للكريم كراميل :
كريم كراميل : 3 مغلفات
حليب : 4 اكواب (سائل)
- لتحضير كيك قدرة قادر :
البيض : 3 حبات
سكر : نصف كوب
الزيت النباتي : نصف كوب
الماء : نصف كوب
طحين : كوب
بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة
بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة
الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لتحضير طبقة الكراميل: ضعي السكر في مقلاة على النار وذوبيه حتى الحصول على مزيج ذهبي اللون، ووزعي المزيج في قاع قالب الكيك، وضعي القالب جانباً.
لتحضير الكريم كراميل: في وعاء للخلط، ضعي مغلفات الكريم كراميل والحليب في وعاء واخلطي جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس القوام، ووزعي المزيج فوق طبقة الكراميل في القالب وأدخلي إلى الثلاجة لمدة 10 دقائق.
لتحضير الكيك: في وعاء الخلط، اخفقي البيض والسكر والزيت والماء حتى الحصول على مزيج متجانس.
أضيفي على المزيج السابق كل من المكونات التالية: الطحين، والبيكنج باودر، والكاكاو، والفانيلا وقلبي المكونات.
وزعي خليط الكيك فوق طبقة الكريم كراميل ثم ضعي القالب في صينية أوسع منه واسكبي ماء ساخن في الصينية.
أدخلي الصينية إلى الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 60 دقيقة حتى ينضج.
أخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد وأدخليه إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل التقديم.

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