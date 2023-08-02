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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ تغذية: "الجسم يحتاج 3 لترات مياه يوميًّا في الظروف الجوية العادية"

شرب الماء
شرب الماء

قال الدكتور أشرف عبدالعزيز عبدالمجيد أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق: “إن المياه من العناصر الغذائية الستة التي يجب أن يحصل الإنسان عليها وذلك بـ2.5 إلى 3 لترات في اليوم في الظروف الجوية العادية، ولكن الأمر يختلف في الأجواء الأخرى”.

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الإنسان يحتاج من نصف إلى 1.5 لتر مياه من السوائل: 

 أضاف "عبدالعزيز"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "من ناحية التغذية نقول إن الإنسان يحتاج من نصف إلى 1.5 لترات مياه في صورة سوائل مثل الشاي أو القهوة او العصائر بينما الكمية الباقية يمكن الحصول عليها من خلال الأكل".
 

عملية امتصاص الهضم داخل جسم الإنسان:

 تابع أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق: "كي يحصل الجسم على العناصر الغذائية بالشكل المناسب تحدث عملية امتصاص الهضم داخل جسم الإنسان، وهذه العمليات يخرج منها كمية من المياه، وجرى تقدير هذه الكمية من 2.5 إلى 3 لترات يوميًّا".
 

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