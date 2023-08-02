الحكومة السنغالية توصف الأحداث بـ"الإرهاب".. وفاة اثنين حرقًا

كشفت وزارة الداخلية السنغالية، عن وفاة شخصين حرقًا وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، على أعقاب مظاهرات الغضب من اعتقال الزعيم السنغالي عثمان سونكو.

وألقى المتظاهرون الغاضبون من اعتقال الزعيم عثمان سونكو، زجاجات حارقة علي حافلة ركاب خلال ساعة الذروة في العاصمة السنغالية دكار، حسبما ذكرت وزارة الداخلية.

وصفت وزارة الداخلية، أعمال الشغب بأنها أعمال “إرهابية”، بعد يوم واحد فقط من قيام الحكومة بحل حزب معارض بارز، وبعد أشهر من الاضطرابات في السنغال المرتبطة بالتهميش المتصور لخصوم الرئيس ماكي سال السياسيين قبل انتخابات العام المقبل.

أعلن عثمان سونكو، المعارض السنغالي، الذى اعتقل الجمعة الماضية، متهم بالدعوة إلي التمرد وجرائم أخرى، إنه مضرب عن الطعام.

وقال عثمان، إنه يواجه الكثير من الكراهية والأكاذيب والقمع والاضطهاد، قررت المقاومة، وألتزم بإضراب عن الطعام.

وكان محاميه السنغال، قال أن عثمان سونكو، سيخضع للاستجواب أمام قاض الأثنين المقبل، سيقرر القاضي ما إذا كان سيبقي على التهم الموجهة إليه أم لا.



قال محاميه، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات تقاعست عن احترام حقوق موكلهم.



اتهم زعيم المعارضة السنغالي عثمان سونكو، بالتآمر على العصيان والتآمر الإجرامي وجرائم أخرى بعد شهرين من محاكمته بتهمة الاغتصاب المنفصلة, وهو ما اثار أعمال شغب دامية في جميع أنحاء البلاد.



واعتقل سونكو، بعد مشاجرة مع قوات الأمن المتمركزة خارج منزله، التي زعم أنها كانت تصوره دون إذن، وقال ممثلو الادعاء إنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وقال المدعي العام السنغالي عبدو كريم ديوب، في مؤتمر صحفي، إن سونكو سيُتهم بالدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتآمر الإجرامي، من بين تهم أخرى.

وحكم على سونكو، 49 عامًا، بالسجن لمدة عامين في 1 يونيو بسبب ما وصف بسلوك غير الأخلاقي، مما أدى إلى احتجاجات قُتل فيها ما لا يقل عن 16 شخصًا.

خرج الآلاف المواطنين في السنغال، للدفاع عن عثمان سونكو الشاب الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، دفاعًا عنه عقب صدور قرار بحبسه لمدة عامين، بتهمة التحريض الشباب ضد النظام.

شهدت دولة السنغال، يوم الخميس الماضي، أعمال عنف وشغب في شوارع العاصمة داكار، بعد إصدار حكم ضد الزعيم السنغالي عثمان سونكو بتهمة “إفساد الشباب”.

دعا سونكو عديدة، للقيام بـ"الثورة"، لتغيير نظام الحكم في البلاد، عقب الفساد الذى اكتشفه خلال فترة عمله في المالية.

تحول الشاب الأربعين بايقونة سياسية نظرًا للوقوفه ضد الفساد، حسبمًا ذكرت المواقع العالمية، مما أطلق عليه بـ"الرجل النظيف"، للمواقفه المتعددة ضد الفساد والاختلاس المالية المنتشرة في عدة مؤسسات.

انفواجراف عن الشاب السنغالي عثمان سونكو

تستعرض “بوابة الوفد” إنفواجراف عن عثمان سونكو الشاب السنغالي الذى أشعل الشارع.

ولد في 15 يونيو 1974

تخرج من كلية حقوق جامعة سان لويز 1999.

عمل كمفتش في المالية والضرائب عام 2001.

أطلق عليه بـ"الرجل النظيف" لمحاربته الفساد.

انخرط في العمل النقابي وأسس نقابة مستقبلة لموظفي الضرائب.

شغل منصب السكرتير الأول للنقابة من 2005 حتي 2012، كشف فساد عديد.

دعا في خطاباته الشعبية مناهضة االفساد.

في 2014 انضم لحزب الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة الشهير بحزب "باستيف".

في عام 2017 فاز بمقعد فى البرلمان السنغالي.

في 2019 خاض انتخابات الرئاسية وحصل علي نسبة 15.67%، وجاء في المرتبة الثالثة.

واختطف في2019 بعد رفع شعار "محاربة الفساد والوقوف ضد اختلاس الدولة، وقف بجواره عدد كبير من الشباب.

في 2021 اتهم بالاغتصاب واتحبس، خرج الآلاف في الشارع وخرج من السجن.

363386491_839158787980679_3246973442729695253_n (1)

365175686_839159131313978_787631996957618981_n

364806534_839159157980642_8154111216401038605_n

364143596_839158964647328_7134823215929970609_n

365298822_839159121313979_4818649878118055115_n

363397459_839158914647333_3292746010635165783_n

365173826_839158854647339_1474075411451034375_n

363386491_839158787980679_3246973442729695253_n