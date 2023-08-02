القومي للصحة النفسية : "192 منشأة حكومية وخاصة تعالج المرضى" (فيديو)

قالت الدكتورة منار العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية: "إن أي مواد مخدرة مستحدثة يتم اكتشافها يُبلغ عنها وتدخل جدول المخدرات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في التحاليل وغيرها".

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الهياج الشديد والاعتداءات على الآخرين:

وأضافت "العطار"، في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الأعراض الجديدة التي دلّت على وجود مواد مستحدثة تمثلت في السلوكيات المختلفة كحالات الهياج الشديد والاعتداءات على الآخرين والنوبات القلبية والأعراض الجسمانية، ومن هنا توجهت الجهود لاكتشاف طبيعة هذه الأعراض".

المجلس القومي للصحة النفسية:

أوضحت: "المجلس القومي للصحة النفسية جرى إنشاؤه بموجب قانون رعاية المريض النفسي، إذْ يحمي المريض من أي انتهاك لحقه بالمستشفى أو أي شيء آخر مثل التمييز والوصمة وغيرها من انتهاكات حتى تكون البيئة من حوله نظيفة وآمنة".

أكدت: "المجلس مهمته هي الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة التي تعالج المرضى النفسيين في الأقسام الداخلية، وبلغ عدد المنشآت التي تتبع إشراف المجلس 192 منشأة حكومية وخاصة، وهذا العدد يتزايد طوال الوقت".