الأمن السيبراني أبرزها.. التخصصات المطلوبة فى سوق العمل لطلاب الثانوية العامة (شاهد)

كشف الدكتور حسام فرحات أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية، عن التخصصات التي يطلبها سوق العمل لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن يجب فهم أن الأمور تغيرت كثيرا في اختيار الطلب الكليات.

اقرأ أيضا .. وزارة العمل تعلن عن دورات تدريبية على مهن سوق العمل بالإسكندرية

التكنولوجيا في العمل

وأضاف “فرحات” خلال حواره مع القناة “الأولى” أن العالم يتحدث عن رؤية 2030، ولابد من كل طالب يسأل نفسه عن شكله في 2030، متابعا أن لابد من كل طالب أن يمسك بأطراف التكنولوجيا في العمل.

القادم في سوق العمل يتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبراني

وتابع أن القادم في سوق العمل يتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، ومجموعة كبير من الوظائف النمطية ستختفي، ويظهر مكانها وظائف تعمتد على التكنولوجيا وتطبيقاتها.

وأشار أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية، إلى أن علي الطالب فهم التعليم سيختلف تماما وبالتالي يجب تغيير التفكير.