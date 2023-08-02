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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ريمون مقار يوضح الهدف من تأسيس اتحاد منتجى مصر

المنتج ريمون مقار
المنتج ريمون مقار

قال المنتج ريمون مقار، بشركة مجموعة فنون مصر، إن الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر يستهدف تطوير المحتوى المقدم، وتعديل أسعار السوق. 

ولفت المنتج ريمون مقار،  إلى أن اتفاق المنتجين سويًا علي شكل الموضوعات المقدمة لا يحدث تشابهًا أو تكرارًا، وأنهم اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لتنظيم و ضبط سوق الإنتاج الدرامي.

اتحاد منتجي مصر

وأضاف أن هذا الاتحاد كان من الضروري تأسيسه لمعالجة جميع الأخطاء الموجودة، مضيفًا أنه يعتقد أن هناك بعض المبالغات ببعض الأجور، حيث ارتفعت أسعار جميع عناصر المهنة سواء أجور فنيين أو فنانين أو كتاب.

وأوضح أن أحد الموضوعات الهامة هو أن يكون كل عناصر المهنة تعمل، والاتحاد سوف يكون لديه جدول أعمال و اجتماعات دورية لمناقشة جميع القضايا منها عدم تكرار الأعمال، موضحًا أن سبب تأسيس هذا الاتحاد حاليًا، هو أن العالم بأكمله متجه إلى صناعة تقديم المحتوى، ويجب وجود جهة منظمة لذلك موحدة للجهود.

اتحاد منتجي مصر

ولفت إلى أن الموسم الرمضاني القادم سيكون مختلفًا بشكل كبير؛ نتيجة للتنسيق بين الشركات.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز. 

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