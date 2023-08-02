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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المترجي يقود تشكيل الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

الوداد المغربي
الوداد المغربي

كشف الجهاز الفني لـ الوداد المغربي بقيادة المدرب عاجل رمزي، عن تشكيل الفريق أمام الهلال السعودي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"البطولة العربية".

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جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمباراة الوداد

تشكيل الوداد أمام الهلال

تشكيل الوداد 

حارس المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: آمين ابو الفتح، زولا، أيوب العملود، فرحاني.

الوسط: جبراني، زكريا الداروي، إسماعيل المترجي.

الهجوم: زهير المترجي، لاهتيمي، بولي.

ترتيب المجموعة

ترتيب المجموعة

يتزيل الهلال ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يحل الوداد في المركز الثالث بنقتطين، فيما يتصدر السد القطري المجموعة برصيد 4 نقاط، والأهلي ثانيًا بنقطتين.

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