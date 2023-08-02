مبيعات المصريين تكبد البورصة 4.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجع أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين المصريين.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 4.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.182.9 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 17455نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى3507 نقطة.

خسر مؤشر إيجي إكس 100الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 5171 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم مليار جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.9 مليار جنيه.