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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الأمريكي: لا حلول عسكرية للصراع الدائر في السودان

بلينكن
بلينكن

 

 

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا توجد حلول عسكرية للصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

 

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جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أوردته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء.

 

وقال البيان إن المباحثات بين بلينكن وفكي تناولت تنسيق الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان، والتأكيد على ضرورة احترام طرفي الصراع لحقوق الإنسان.

 

كما اتفق الجانبان على أن أي تدخل خارجي أو دعم عسكري لأطراف الصراع في السودان سيؤدي إلى إطالة أمده.

 

وتتواصل، منذ نحو أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

 

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعلن بعد توقيع الاتفاق الإطاري المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين. 

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