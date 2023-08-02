جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمباراة الوداد

كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل الزعيم، لمباراة الوداد المغربي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).



جاء تشكيل الهلال لمباراة الوداد اليوم كالآتي:



في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري.

في خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري- سافيتش.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان



ويقع الهلال في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من أهلي طرابلس والوداد البيضاوي المغربي، والسد.

وتعادل الهلال مع الأهلي الليبي في الجولة الأولى سلبيًا دون أهداف، قبل أن يسقط أمام السد بنتيجة 3-2 بالجولة الثانية.