المنيا تصدر قراراً بتنظيم العمل كل يوم أحد خلال شهر أغسطس

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كتابا دوريا خاص بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع ، خلال شهر أغسطس 2023، بالإشارة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء .

ونص القرار على أن اعتبارا من الأحد 6 أغسطس ، وحتى الأحد الأخير من شهر أغسطس لعام 2023 ، يكون العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها، ومديريات الخدمات ، والإدارات، والمكاتب، والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك مديريتى الشئون الصحية ، والتربية والتعليم، ويكون لمديري المديريتين المشار إليهما السلطة التقديرية بشأن السماح لبعض العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع ، خلال المدة المشار إليها بعاليه، وبما يرونه محققا للصالح العام وحسن سير العمل .

استثنى القرار، شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ، ومديريات الخدمات ، والوحدات المحلية، وكذلك غرف العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية ، والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى كافة المختصين بالرصد والتعامل ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، ومديرتي الزراعة والإصلاح الزراعى، والإدارات التابعة لهما .

وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، بكافة المقار الحكومية.