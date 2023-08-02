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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البرازيل تودع مونديال السيدات بعد التعادل مع جامايكا

البرازيل
البرازيل

ودع المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم للسيدات، بعد التعادل السلبي خلال مباراته أمام جامايكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة. 

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فرنسا تتأهل لدور الـ16 من المونديال بعد اكتساح بنما

سيطر السيلساو على مجريات المباراة، حيث أضاعت لاعباته عدد من الفرص الخطيرة على المرمى الجامايكي.

فيما شهدت المباراة تألق كبير لحارسة المنتخب الجامايكي، بعدما نجحت في التصدي للفرص الخطيرة من جانب مهاجمات البرازيل طيلة أوقات المباراة.

وأعتمد المنتخب الجامايكي على الهجمات المرتدة المعاكسة، بعد التحفظ الدفاعي الكبير، خوفًا من تلقى هدف.

ترتيب المجموعة                        

بهذه النتيجة يصعد المنتخب الجامايكي للدور المقبل من كأس العالم بجانب نظيره الفرنسي.

وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:

يحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تأتي جامايكا في الوصافة بـ 5 نقاط، والبرازيل ثالث الترتيب بـ 4 نقاط، ويتزيل منتخب بنما المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة البرازيل

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