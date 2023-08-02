إزالة 9 تعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 9 حالات تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز القوصية وأبنوب والفتح وحي شرق خلال حملات الإزالة التي يتم شنها بصفة دورية عقب رصد لأي حالات مخالفة وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

ولفت إلى إزالة التعديات على الأراض الزراعية واملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الاراض الزراعية واملاك الدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنفيذ إزالة تعدي بقرية بنى ادريس على مساحه 9 قراريط، وإزالة بناء مخالف لصب سقف الدور السابع بغياضة البحرية بمدينة القوصية فضلاً عن فك شدة خشبية لصب سقف الدور الأرضي بقرية بني يحيي، وإزالة حالة تعد بقرية بنى هلال على مساحة 200 متر عبارة عن سور من البلوك الأبيض بالتنسيق مع نوابه ومسئولي الوحدات المحلية القروية.

وقام حي شرق برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق بتنفيذ إزالة فورية لسقف الدور الثامن العلوى بأحد العقارات بمنطقة عزبة السجن بالوليدية وقطع أشاير حديدية من أعلى العقار بسقف الدور الخامس العلوى قبل البدء في أعمال البناء المخالف بمنطقه الحقوقيين بالوليدية وتم التحفظ على أخشاب المقاول المخالف.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بتنفيذ إزالة تعدي على أرض زراعية على مساحة قيراط ونصف بناء بالبلوك الأبيض بقرية بني مر حوض الأكراد وتنفيذ إزالة تعد على أرض زراعية على مساحه نصف قيراط بناء بالبلوك الابيض بقرية الفيما وذلك بالتعاون مع نوابه ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بقرية المعابدة الغربية وذلك بردم قواعد في المهد وقبل استكمال التعدي بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.