إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار بفلسطين

أطلق فلسطيني النار بالقرب من حي الحمراء أسفر عن إصابة إسرائيليتين، وقد أطلق النار اتجاه سيارة قرب حاجز الحمراء في الأغوار، ووفقًا لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الحادث نتج عنه إصابة اثنين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطريق في مكان العملية بالأغوار أمام حركة السيارات، خلال عملية البحث عن السيارة التي كان يستقلها الفلسطيني.

اطلاق نار قرب حي الحمراء بفلسطين

وفي سياق آخر، شهدت منطقة قريبة من حاجز الحمراء منذ 4 أشهر تنفيذ عملية أخرى استهدفت مستوطنين إسرائيليين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 5 إصابات في صفوف المستوطنين، اثنتين منها في حالة خطيرة، و3 مستوطنين وُصِفت حالتهم بأنها بين المتوسطة والطفيفة، بعد عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرقي القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

شاهد الفيديو..