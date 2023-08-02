محافظ الدقهلية يكريم أوائل شهادة الثانوية العامة

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أوائل شهادة الثانوية العامة ابناء المحافظة الذين حققوا مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية للعام الدراسي 2023 م، وهم

_ الطالبة أميمه محمود احمد عبد الله صالح من إدارة أجا التعليمية بمجموع 402 درجة علمي علوم

_ الطالب كريم محمود رمزي أحمد من إدارة بني عبيد التعليمية بمجموع 400.5 درجة.

_ الطالب محمد محمد التميمي جوهر من ادارة المنزلة التعليمية بمجموع 400.5 درجة، وجاء ترتيبهم علي مستوي الجمهورية الثالث والثامن والتاسع.

وقام مختار، بمنحهم درع المحافظة وشهادات التقدير والجوائز مالية تقديرا لنبوغهم وتفوقهم.

وقال مختار للمتفوقين، هنيئا لكم التفوق والنبوغ وشكري وتقديري لاسركم جميعا وفضلهم في اتاحه الفرصة لكم للتفوق والنبوغ.

وحث مختار، الطلبة المتفوقين قائلا عليكم بمواصلة الجهد في المزيد من التفوق والنبوغ لتحقيق كل ما يسعدكم في مستقبلكم الدراسي وحياتكم العلمية والعملية..

ووجه مختار، الشكر والتقدير لناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ولمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وجميع القائمين على العمل بها لجهودهم المتميزة والمستمرة للارتقاء بالعملية التعليمية بمدارس المحافظة مشيرا ان المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنه الاساسيه له فى المنظومه التعليميه بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العمليه التعليمية.