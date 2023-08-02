عاجل
مبيعات المصريين تكبد البورصة 4.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمباراة الوداد إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار بفلسطين الكشف عن حكم مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حفلات كبار الفنانين في "الويك إيند" بمهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تسود أجواء  مبهجة ومختلفة في مدينة العلمين الجديدة والفعاليات المنتظرة ضمن فاعليات مهرجان العلمين، مع اعتدال الأجواء وحالة الطقس في العلمين الجديدة، وانخفضت نسبة الرطوبة كثيرًا مقارنة بالأيام الماضية.

مهرجان العلمين الجديد

ويواصل مهرجان العلمين الجديد، فاعلياته حتى 26 أغسطس الجاري، ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة فضلا عن إقامة حفلات فنية وغنائية في إجازات نهاية الأسبوع، بدأت الحفلات بالفنان تامر حسني، ومن بعده العديد من الفنانين مثل: أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم... وغيرهم.

 

و يشهد غدا الخميس،  لكل محبي وعشاق الطرب والموسيقى العربية، حفلا غنائيا للفنان القدير مدحت صالح وريهام عبدالحكيم خلال فعاليات مهرجان العلمين، أما حفل يوم الجمعة يناسب كل الفئات العمرية سواء الكبار أو الصغار، ومن المنتظر إحياء كلا من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة.

 

ومن المقرر إقامة حفلا غنائيا لكلا من تامر عاشور وإليسا يوم السبت المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكّدًا رواج وتنوع الحفلات والطربين فضلا عن الأنشطة الفعاليات التي يشهدها المهرجان.
 

جاء ذلك خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية إكسترا نيوز. 

 

شاهد الفيديو.. 

 

مواد متعلقة

مهرجان العلمين 2023| تامر عاشور وإليسا معاً.. السبت

مهرجان العلمين 2023| محمد منير وحميد الشاعري على مسرح واحد الجمعة

مهرجان العلمين 2023| محمد منير يستعد لحفله المنتظر

المتحدة للخدمات الإعلامية تتبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة"

مهرجان العلمين 2023| 6 نجوم غناء خلال 72 ساعة

طرح تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان العلمين

الجريدة الورقية