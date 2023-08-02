حفلات كبار الفنانين في "الويك إيند" بمهرجان العلمين

تسود أجواء مبهجة ومختلفة في مدينة العلمين الجديدة والفعاليات المنتظرة ضمن فاعليات مهرجان العلمين، مع اعتدال الأجواء وحالة الطقس في العلمين الجديدة، وانخفضت نسبة الرطوبة كثيرًا مقارنة بالأيام الماضية.

مهرجان العلمين الجديد

ويواصل مهرجان العلمين الجديد، فاعلياته حتى 26 أغسطس الجاري، ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة فضلا عن إقامة حفلات فنية وغنائية في إجازات نهاية الأسبوع، بدأت الحفلات بالفنان تامر حسني، ومن بعده العديد من الفنانين مثل: أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم... وغيرهم.

و يشهد غدا الخميس، لكل محبي وعشاق الطرب والموسيقى العربية، حفلا غنائيا للفنان القدير مدحت صالح وريهام عبدالحكيم خلال فعاليات مهرجان العلمين، أما حفل يوم الجمعة يناسب كل الفئات العمرية سواء الكبار أو الصغار، ومن المنتظر إحياء كلا من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر إقامة حفلا غنائيا لكلا من تامر عاشور وإليسا يوم السبت المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكّدًا رواج وتنوع الحفلات والطربين فضلا عن الأنشطة الفعاليات التي يشهدها المهرجان.



جاء ذلك خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية إكسترا نيوز.

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