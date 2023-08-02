لاعبو سيتي كلوب أبطال القاهرة في ألعاب القوى

حقق لاعبو أندية سيتي كلوب نتائج مميزة للغاية في بطولة القاهرة تحت 12 و 14 سنة بنين وبنات ، حيث فاز فريق مواليد 2012 بنات بالمستوى الذهبي ويتكون من: منة الله عمرو احمد،، جودي محمد صوفي، ريماس محمد مصطفي ، سما محمود سيد، جودي سامح و جويريه خالد جمال.

كما فاز فريق مواليد 2012 أولاد بالمستوى الذهبي أيضا ويتكون من: احمد امين زهران ، حمزه محمد بدرخان ، احمد محمد بهاء، سيف محمد سيف ، احمد مصطفى علي و ياسين المصطفي عبد

الفتاح .

وفي مسابقات الفردي بنات ، فازت رحمة جابر بالمركز الثاني و شروق ربيع جودة بالمركز الرابع وهنا أسامة بالمركز الخامس في 1000م، وجودي سامح بالمركز الثالث في 600م، وشروق ربيع جودة بالمركز الثالث وتسنيم نبيل محمد بالمركز الرابع (كرة هوكي).

وفي مسابقات الفردي أولاد ، فاز محمود سمير بالمركز الاول (كرة هوكي) وياسين المصطفي بالمركز الثالث 600م ويوسف بدوي يوسف بالمركز الرابع في 1000م.

وبجانب ألعاب القوي، استطاع لاعبو سيتي كلوب تحقيق العديد من الميداليات والمراكز الأولي في مختلف اللعبات وعلي رأسها الجودو والكاراتيه والتنس الأرضي ، فعلي سبيل المثال حققت هايدى كريم لاعبة سيتي كلوب بنها المركز الأول فى بطولة الجمهورية للتنس الارضي سماش الخمائل تحت تسع سنوات، كما حصدت اللاعبة ديما وائل بسيتي كلوب بنها أيضا المركز الثانى تحت تسع سنوات ببطولة سماش الخمائل أيضا.

وتوج سليم أحمد الصعيدى لاعب سيتي كلوب شبين الكوم وأصغر لاعب في البطولة بالمركز الثالث تحت 8 سنوات والتي أقيمت بالنادي الأهلي بمدينة نصر .

وحصلت دارين محمد صلاح الدين لاعبة نادي سيتي كلوب علي المركز الأول زوجى ناشئات 14 سنة ببطولة الجمهورية علي ملاعب الدفاع الجوى، وحصدت اللاعبة يارا احمد المركز الثالث ببطولة الجمهورية علي ملاعب الدفاع الجوى بالأسبوع الأول والحصول علي المركز الثانى جمهورية فى السليمانية الاسبوع الثانى تحت 12 سنة، وقدمت اللاعبتان مستوي أكثر من رائع مما يؤكد أن أندية سيتي كلوب قادمة وبقوة تحت القيادة الفنية المتميزة للكابتن شريف ناصيف المدير الفني لأندية سيتي كلوب.

وتوج أيضا آسر وليد المشد لاعب سيتي كلوب بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي، وفازت هيا كريم حماد بالمركز الثاني ببطولة الجمهورية بنادى اسماش الخمائل،وأيتن محمد زكى بالمركز الرابع فى أولي مشاركاتها والوصول للنقطة الفاصلة في بطولة الجمهورية بالنادي الأهلي.

وسبق وحقق الثنائى عبد الله يحيى ودارين صلاح لاعبا سيتي كلوب كفر الشيخ وبنها على الترتيب، المركز الثالث تحت 14 سنة، في بطولة أفريقيا للتنس الأرضي.

وتبذل أندية سيتى كلوب جهودا ضخمة للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات ، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.