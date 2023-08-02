ماركو فيراتي يختار الهلال السعودي

أستقر الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على وجهته في الدوري السعودي.



أكدت التقارير، أن فيراتي يميل إلى الانتقال لصفوف الهلال السعودي ويفضله على عرض آخر، الذي قدمه أهلي جدة.



وتواصل فهد بن نافل رئيس الهلال مع فيراتي، الذي تلقى عرضا مبدئيا لناديه بقيمة 30 مليون يورو.

وأضافت أن الأمر الذي يعقد إتمام الصقة رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في إتمام الصفقة مقابل ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.



وتابعت أن نادي أهلي جدة يريد التعاقد مع فيراتي لتقوية خط وسطه، لكن تتبقى في المفاوضات بين الناديين لتحقيق حلم اللاعب الإيطالي، بإنتظار تلقي الضوء الأخضر من رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي.



ويملك فيراتي عقدا مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026، والذي انتقل إلى الفريق الباريسي في عام 2012 قادما من بيسكارا.

